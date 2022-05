Robert Golob ha vinto le elezioni in Slovenia ed è il nuovo premier incaricato

LUBIANA Contenere i prezzi di cibo e energia, identificare i problemi della sanità, impegnarsi per la giustizia sociale. Sono le linee guida che indirizzeranno il prossimo governo di centrosinistra in Slovenia, guidato da Robert Golob, che mercoledì sera ha incassato in Parlamento la conferma al ruolo di nuovo premier incaricato, dopo una seduta fiume.

Per lui hanno votato 54 deputati; 30 i contrari.