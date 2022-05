Monfalcone, attese 400 mila tonnellate di bramme. Nodo sicurezza a Portorosega

MONFALCONE. A Monfalcone la stagione crocieristica è in partenza e gli occhi dei portuali sono tutti puntati su loro, i fatidici pontoni. Già, dove sono i pontoni? Il presidente dell’Authority Zeno d’Agostino al cellulare dopo un pranzo di lavoro assicura: «Sono dove devono essere: in allestimento, perché vanno attrezzati». Non fa una piega. «Quando arriveranno le navi, ci saranno i pontoni», assicura.