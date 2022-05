Gorizia, il Lipizer vieta anche gli autori russi. Il maestro ucraino: «Scelta stupida»

TRIESTE. Dopo le violiniste, i compositori: Schostakovich, Tchaikovski, Glazunov, Prokofiev sono finiti nell’elenco degli autori banditi dalla terza fase del concorso internazionale di violino “Rodolfo Lipizer”, in programma a Gorizia dal 2 all’11 settembre.

In una nota inviata ai concorrenti viene spiegato che il programma istituito dalla direzione artistica a novembre «si sta rivelando in parte impraticabile». «Le orchestre interpellate per collaborare alla terza fase – si legge – si oppongono all’esecuzione dei concerti di autori russi come sanzione contro la Federazione russa per la crudele e atroce guerra d’invasione contro l’Ucraina democratica e sovrana».