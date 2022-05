A Ronchi rimossi dai vigili i manifesti elettorali di Di Bert: “Affissione non conforme al regolamento”

RONCHI L’affissione non è conforme al regolamento regionale in materia e la Polizia locale la fa rimuovere. È successo ieri, poco dopo le 9, a Ronchi dei Legionari e a farne le spese è stato il candidato sindaco Massimo Di Bert, sostenuto da Ronchi Nuova Era e Vermegliano Domani, che ha già promesso ricorso legale. La coalizione che appoggia Di Bert ha scelto un negozio sfitto in piazza Oberdan per la propria sede elettorale.