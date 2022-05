Ai Giardini pubblici di Gorizia ritorna èStoria con “Fascismi”: oltre duecento relatori e 120 eventi

GORIZIA I tendoni, le bandierine, gli striscioni, i manifesti. Ma, soprattutto, un’atmosfera di attesa, in città, per il ritorno di èStoria, da venerdì a domenica, nella sua cornice di sempre: quella dei Giardini pubblici e si tratta peraltro del ritorno di una grande manifestazione all’aperto, a Gorizia, dopo l’era Covid. E pensare che il festival, quando è stato presentato il suo programma, sembrava destinato a tenersi al chiuso: troppo elevato il costo dei tendoni e troppa incertezza sui contributi, al di là di quello della Regione (di 157 mila euro), anche se Adriano Ossola, anima dell’iniziativa, non nega «una grande collaborazione, in questo periodo, con il Comune».