Vaiolo delle scimmie: primo caso confermato in Slovenia

LUBIANA In Slovenia è stato confermato il primo caso di vaiolo delle scimmie. Si tratta di un uomo tornato dalle Isole Canarie, che accuserebbe sintomi lievi e che non è stato ricoverato in ospedale.

Nella tarda mattinata è arrivata la conferma ufficiale da parte delle autorità sanitarie, come riporta Rtv.Slo attraverso le parole di Tatjana Avšič Županc , responsabile del laboratorio presso il Dipartimento di Microbiologia e Immunologia presso la Facoltà di Medicina di Lubiana: " Abbiamo eseguito tre test e confermato la diagnosi".

[[ge:gelocal:il-piccolo:trieste:cronaca:1.41462497:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/05/23/news/vaiolo-delle-scimmie-a-trieste-pronto-il-laboratorio-per-le-diagnosi-1.41462497]]