Le volontarie con i pacchi per gli animali domestici. Foto Lasorte

TRIESTE C’è chi è riuscito a fuggire oltreconfine portando con sé anche il proprio cane o gatto, ma sono decine di migliaia gli animali domestici rimasti in Ucraina. Alcuni vivono questa guerra rintanati nei sotterranei insieme al proprio padrone, molti altri sono stati lasciati per le strade, o in zoo, fattorie e rifugi. Sono affamati, assetati e spesso traumatizzati dai bombardamenti.