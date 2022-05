I triestini divisi sull’arrivo del taser ma concordi su un punto: «Qualcosa va fatto, l’isola felice è un ricordo».

Diverse le opinioni di esercenti, commercianti e residenti: per alcuni è «uno strumento che aumenta la sicurezza», per altri «sarebbe meglio assumere altri agenti»

TRIESTE La novità del taser divide i triestini. C’è chi è contento della nuova dotazione, in grado di garantire una strumentazione in più nelle mani delle forze dell’ordine, e chi invece pensa non sia una soluzione che cambierà radicalmente la situazione cittadina e italiana in generale. E tra i pareri espressi dalla gente c’è un comune denominatore: qualcosa di diverso andrebbe comunque fatto, per dare una sensazione di maggiore sicurezza a Trieste, dove il susseguirsi di episodi di criminalità e disordini degli ultimi anni ha creato preoccupazione tra i cittadini.