TRIESTE Le segreterie di Cisl e Uil non sederanno più allo stesso tavolo e la “triplice” in regione rischia di andare in pezzi a causa delle tensioni nel comparto sanitario, a partire da Asugi.



Gli screzi che avevano coinvolto anche la Cgil erano emersi negli ultimi mesi, anche se la volontà di tutti era di non far trapelare il clima di tensione che ha comunque continuato a scorrere sotto traccia come un fiume carsico.