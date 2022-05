TRIESTE Il vaiolo delle scimmie non è un’emergenza, assicurano gli esperti. Ma è necessario comunque prepararsi a diagnosticare eventuali casi in Friuli Venezia Giulia e Pierlanfranco D’Agaro, direttore dell'Unità complessa Igiene e Sanità pubblica di Asugi, laboratorio di riferimento della regione sul coronavirus, annuncia il via alle operazioni: «Ci stiamo procurando i reattivi per poter fare la diagnosi molecolare di infezioni da Orthopoxvirus».