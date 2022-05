Doppio colpo a Cormons: cena a sbafo in pizzeria, poi il furto di un’auto

Gli episodi si sono verificati alla “Pergola” e in via di Manzano. L’impianto di videosorveglianza ha ripreso le due persone

CORMONS Una coppia in fuga dalla pizzeria “Alla Pergola” senza pagare il conto, ma immortalata da una telecamera di videosorveglianza mentre se la dà a gambe e, poche decine di metri più in là, una Citroen C1 rubata in via Francesco di Manzano. Sono i due episodi di cronaca avvenuti a Cormons nel weekend: non è chiaro se tra i due fatti ci sia correlazione o meno, ma su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, allertati sia dall’uomo che ieri mattina si è accorto della sparizione della propria vettura, sia dai titolari della pizzeria di via Matteotti.