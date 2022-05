Stagione balneare al via da Trieste a Lignano tra rincari quasi nulli e offerte su misura. Ecco quanto costano lettini e ombrelloni

Anche in Friuli Venezia Giulia la stagione balneare è ai nastri di partenza. Da Muggia a Lignano, passando per Grado, alcuni stabilimenti hanno già avviato l’attività mentre altri si preparano a farlo nel giro di pochi giorni: per molti la data scelta è l’1° giugno. Per tutti, in ogni caso, si tratta della prima stagione che si prospetta all’insegna della normalità dopo i due anni di pandemia (Testi di Micol Brusaferro, Antonio Boemo e Alberto Lauber, speciale web a cura di Elisa Lenarduzzi).