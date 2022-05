L’Artistica ‘81 Trieste diventa vicecampione d’Italia nella Final Six a Napoli

TRIESTE L’Artistica ’81 Trieste è vicecampione d'Italia. Il 22 maggio la squadra ha conquistato un secondo posto straordinario nell'ultima gara di serie A1 disputata a Napoli, la Final Six della stagione. Grandissima soddisfazione per la società che si conferma nella serie A1 anche per il 2023, quando competerà per il 21esimo anno di seguito. Un risultato storico, quello odierno insieme alla permanenza nella massima serie, per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia sul fronte della ginnastica artistica. Il team completo è formato da Anna Danieli, Giovanna Novel, Vittoria Usoni, Benedetta Gava, Emma Puato, Maddalena Magrini e il prestito Chiara Vincenzi, con il supporto di Tea Ugrin e con gli allenatori Diego Pecar, Teresa Macrì, Carolina Pecar, Edoardo Trobec e Rosanna Ripamonti.

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito