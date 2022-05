TRIESTE Spinge sullo sviluppo della “valle dell’idrogeno” transfrontaliera del Friuli Venezia Giulia e guarda alle realtà produttive in difficoltà davanti agli stravolgimenti dello scenario geopolitico. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sarà lunedì 23 maggio in visita a Trieste, Gorizia e Monfalcone. L’esponente leghista del governo Draghi assicura impegno per il salvataggio della Flex, profilando anche il possibile coinvolgimento di Invitalia e la creazione di un polo d’eccellenza per l’elettronica.