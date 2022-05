ZAGABRIA Centinaia di ultras della Torcida, la tifoseria della squadra spalatina dell'Hajduk, hanno aggredito sabato sera 21 maggio i 16 agenti di polizia che li stavano scortando in Dalmazia dopo la partita di campionato giocata in trasferta allo stadio del Maksimir contro la Dinamo, la rivale storica. Evidentemente le misure di sicurezza predisposte per la partita sempre ad alto rischio, non erano sufficienti.