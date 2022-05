TRIESTE Da “Ospiti di gente unica” a “Io sono Friuli Venezia Giulia”, dalla sintesi dell’era Illy-Bertossi a quella Fedriga-Bini, l’idea della politica è, da 20 anni, di promuovere la regione come territorio unito e coeso. Poi però, quando i politici si incrociano in un social network, si finisce nel derby tra frico e costiera. Dimenticando, o forse no, di far parte dello stesso partito: in questo caso la Lega.

Facebook,