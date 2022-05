Trieste, la solidarietà del Coordinamento lavoratori portuali ai licenziati e il presidio contro la guerra

In piazza della Borsa Cobas, Usb e Usi hanno invece protestato contro l’invio di armi in Ucraina e l’aumento della spesa militare

TRIESTE Mattinata di presidi venerdì a Trieste con il Comitato lavoratori portuali che ha manifestato davanti alla sede dell’Autorità portuale e i sindacati autonomi che hanno protestato in piazza della Borsa per chiedere lo stop alla guerra.

Leggi anche Presidi di mattina e corteo pomeridiano: ecco come Trieste declina lo sciopero generale nazionale

Il Clpt ha voluto ancora una volta ribadire la piena solidarietà ai tre colleghi licenziati, Antonino Rizzo, Stefano Puzzer e Fabio Tuiach, e ai 52 sospesi (38 Adriafer e 14 Alpt) dopo le proteste di ottobre quando era stato occupato il varco IV del Molo VII. Da precisare che nessuno dei vertici del Clpt ha ricevuto denunce per quella protesta.

«Con questo presidio – ha spiegato Sebastiano Grison, presidente del Clpt – chiediamo anche al presidente Zeno D’Agostino di farci sedere nuovamente ai tavoli sindacali visto che i successi che il porto ha ottenuto sono merito anche del nostro lavoro. Quando il presidente ha avuto bisogno di noi, noi ci siamo stati, ora che noi abbiamo bisogno di lui, lui non c’è. Quello che sta succedendo negli ultimi mesi tra rappresaglie e accordi che vengono firmati, non va bene, vogliamo far valere la nostra voce. Chiediamo di poter rappresentare i lavoratori». Al presidio hanno preso parte anche aderenti ai movimento No Green pass, il Clpt ha precisato che la manifestazione organizzata da loro è legata solo ai diritti dei lavoratori portuali.

In piazza della Borsa, invece, i sindacati Cobas, Usb e Usi hanno protestato contro le politiche del governo chiedendo lo stop dell’invio delle armi in Ucraina e dell’aumento della spesa militare: «Servono politiche per aiutare le persone in difficoltà» hanno spiegato.