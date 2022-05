Marina Julia pronta per l’estate

MONFALCONE Inaugurazione dell’Infopoint in tandem con la stagione turistica. Si aspettavano qualcosa di diverso, già rimboccatisi le maniche per affrontare al meglio la nuova estate. Invece è stato «come se non esistessimo».

Lo dicono gli operatori dei tre stabilimenti del litorale di Marina Julia, Greencoop, Lacalamita e Sussarello. Venerdì in occasione dell’evento con la presenza del sindaco Anna Maria Cisint assieme ad alcuni componenti di giunta, «non ci siamo sentiti coinvolti».