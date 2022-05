L’ambasciatrice Usa all’Onu: «Stabilità a rischio in Bosnia»

BELGRADO. Washington. Londra. E pure il Vaticano. Si rincorrono con sempre maggiore frequenza allarmi internazionali autorevoli sulla tenuta della Bosnia-Erzegovina, alle prese con una crisi politica senza fine. Gli allarmi si sono fatti più forti in questi giorni, in due differenti occasioni. La prima ha avuto come teatro il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunitosi per ricevere e commentare il rapporto semestrale sullo stato della Bosnia compilato dall’Alto rappresentante della comunità internazionale e “arbitro” degli accordi di pace di Dayton, il tedesco Christian Schmidt.