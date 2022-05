Duecento in piazza contro i tagli alla Flex di Trieste: tavolo decisivo fra Mise, Regione Fvg e proprietà

TRIESTE martedì 17 maggio, in un modo o nell’altro, sarà una giornata decisiva per la sopravvivenza della Flex: alle ore 15 si collegheranno ministero dello Sviluppo economico (Mise), Regione, azienda per chiudere il cosiddetto tavolo “ristretto” dove non ci sono i sindacati. In un modo o nell’altro, riferiscono fonti regionali: o governo e Regione riescono a limitare il drammatico impatto rappresentato dalla minaccia dei 280 esuberi, oppure si andrà a un aspro confronto sulla base di un taglio occupazionale pari alla metà degli occupati nello stabilimento elettronico di strada Monte d’oro.