A Trieste scatta la chiusura di Galleria Foraggi: traffico paralizzato e lunghe code

In via Flavia una maxicoda su piazzale Valmaura a causa anche dei lavori per la nuova rotonda.

TRIESTE Alle 21.45 di domenica 15 maggio la galleria di piazza Foraggi è stata ufficialmente chiusa per quaranta giorni per consentire agli operai di imprimere da lunedì l’accelerazione decisiva ai lavori di ristrutturazione. Di lì, dunque, non si passerà sino almeno alla fine di giugno.

Trieste, Galleria Foraggi chiusa: traffico paralizzato e maxicode

Per tutte queste settimane si preannunciano così disagi al traffico, come immaginabile: il tunnel è uno snodo importante tra il centro e la periferia della città.

E la prima mattinata non ha, purtroppo, deluso le aspettative con alcune ore da incubo per tanti automobilisti.

LEGGI ANCHE

Via mulino a vento era intasata fino all’inizio di Strada di Fiume a causa della nuova viabilità che prevede di dare la precedenza su largo Pestalozzi. In via dell'Istria era tutto fermo verso l’ospedale Burlo Garofolo.

Leggi anche Trieste, la rotatoria di largo Pestalozzi debutta fra disagi e proteste

Ma il punto più critico – e inaspettato – si è rivelata la zona di Valmaura, dove si sono create file in via Flavia per l’asfaltatura all'altezza dei concessionari e poi la maxicoda su piazzale Valmaura a causa anche dei lavori per la nuova rotonda, in contemporanea con quelli alla galleria.