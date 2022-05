Torna sull’Isola il veto alla circolazione per la stagione estiva. A breve le due ruote, mentre è attesa la nuova segnaletica

GRADONon appena ripristinata la segnaletica, in corso in questi giorni, tornerà il divieto di circolazione delle biciclette in tutte le aree pedonali. Ma c’è una novità importante contenuta nella nuova ordinanza emessa dalla Polizia locale, a firma del comandante Mario Bressan.

Per la prima volta, come da volontà dell’amministrazione comunale, il divieto è previsto anche per i monopattini, prevalentemente elettrici.