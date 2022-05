TRIESTE. Tirate le somme, e vista la bassa richiesta di vaccino antinfluenzale arrivata lo scorso inverno, l’Azienda regionale di coordinamento per la Salute Arcs ha deciso di diminuire il numero delle dosi da ordinare per settembre. Rispetto alla stagione 2020-2021, in cui i casi di influenza registrati erano pochi, in quella da poco chiusa si sono contati due picchi di contagi a livello nazionale e tre in Friuli Venezia Giulia, con numeri comunque inferiori rispetto al periodo pre pandemia.

