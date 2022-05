Morto giocando a calcetto a Monfalcone, disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte di Soban

SAN FLORIANOSan Floriano e Jamiano, i suoi paesi, ma anche Gorizia, l’intera comunità della minoranza slovena, il mondo dello sport e più in generale i tantissimi amici che in queste ore si stanno stringendo attorno ad una famiglia travolta dal dolore, dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter dare il loro ultimo saluto ad Aleksij Soban, il cinquantenne di San Floriano del Collio stroncato da un malore mentre stava assecondando una volta di più la sua passione per lo sport, per il pallone, giocando a calcetto nella palestra della scuola primaria “Duca d’Aosta” di Monfalcone.