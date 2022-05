I fondi del Pnrr sono destinati a progetti di inclusione sociale in tutto il territorio

TRIESTE. Progetti e risorse per anziani e bambini, disabili e operatori al lavoro in condizioni di disagio. Con un’attenzione particolare al fenomeno della povertà. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sostiene anche l’inclusione sociale. Il Friuli Venezia Giulia, come da riparto del ministro del Lavoro Andrea Orlando, si vede assegnare quasi 24 milioni di euro, oltre la metà a favore dei comuni capoluogo: il Comune di Trieste beneficerà di 3 milioni 591mila 500 euro, Gorizia di 2 milioni 341mila 500, Udine di 5 milioni 186mila 500 e Pordenone di 2 milioni 11mila 500.