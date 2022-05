Chiusa la galleria di piazza Foraggi, deviazioni per 40 giorni: la mappa

Tunnel off-limits per consentire l’accelerazione del restyling: ecco cosa comporta per auto e bus

TRIESTE. Quaranta giorni di stop totale, giorno e notte. Salvo imprevisti, che potrebbero allungare ulteriormente il periodo. Come da previsioni, la galleria di piazza Foraggi è stata chiusa questa domenica, 15 maggio, verso le 21.45 per consentire agli operai di imprimere da lunedì l’accelerazione decisiva ai lavori di ristrutturazione. Di lì, dunque, non si passerà sino almeno alla fine di giugno.



Per tutte queste settimane si preannunciano così disagi al traffico, come immaginabile: il tunnel è uno snodo importante tra il centro e la periferia della città.