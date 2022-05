A Trieste esplode già l’estate: pienone a Barcola e al Pedocin, ma c’è il problema meduse spiaggiate

TRIESTE. Il sole già scotta e l’acqua, sebbene non ancora da temperature ferragostane, consente di cimentarsi nei primi tuffi. Con la prima domenica da sandali e maniche corte, si è di fatto aperta a Trieste la stagione della tintarella e delle nuotate 2022, con il lungomare barcolano e il Pedocin che profumano di crema solare e di manicaretti portati da casa per riempire lo stomaco tra un paio di bracciate, una pennichella sulla brandina e una partita di briscola o burraco.

La maggior parte degli stabilimenti balneari gestiti da privati non sono ancora aperti - inaugureranno la stagione indicativamente tra il 21 maggio e il primo giugno - così questa domenica a farla da padrone sono state le “spiagge” libere e il sempre gettonatissimo bagno La Lanterna che, soprattutto nella sezione riservata alle donne, vantava già numeri da piena estate, con più di una bagnante con abbronzatura caraibica.

Proprio al Pedocin si registra, peraltro, un problema legato alla proliferazione di meduse che ha caratterizzato finora questa primavera. Numerose sono infatti le meduse spiaggiate che si decompongono al sole emanando un odore sgradevole e che non possono essere portate via dal personale dello stabilimento (serve un intervento specializzato per la rimozione e lo smaltimento di questo tipo di animali). Inoltre, in acqua i bagnanti devono prestare una certa attenzione per evitare di entrare in contatto con le meduse e infatti questa domenica la maggior parte preferiva rinfrescarsi camminando in acqua e non rischiare la nuotata.

Non pochi i bagnanti anche a Barcola (Foto Silvano)