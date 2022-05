Scontro nel Leone: Sironi il pacificatore, ma la tensione è alta

MILANO. Le possibilità di pacificazione in casa Generali non si sono esaurite, ma le decisioni del cda in merito alla formazione dei comitati consiliari hanno acuito lo scontro tra i due schieramenti che si sono confrontati in sede assembleare. Il principale motivo di scontro è stato la scelta di non prevedere un comitato decisioni strategiche, assunta dalla maggioranza del board all’esito di un’analisi delle best practice internazionali, dal quale è emersa la tendenza a non prevedere questo organismo, in modo da lasciare le decisioni più importanti per la vita aziendale direttamente in capo al consiglio d’amministrazione.