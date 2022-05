Padel in Porto vecchio, il Tar sblocca l’iter

Bocciato il ricorso della cordata milanese: ok alla concessione del Comune a quella triestina. Cantiere possibile dopo l’estate

TRIESTE. Secondo il Tar ha ragione Padel Fvg e torto Padel Academy Ssd: la partita disputata sul terreno di palazzo Stratti in piazza Unità ha visto prevalere gli argomenti del progetto triestino su quelli milanesi.



A leggere la sentenza redatta dal giudice Luca Emanuele Ricci, il match non avrebbe avuto storia perché non uno dei 10 temi, sui quali si basava la ricorrente, è stato accolto dal collegio presieduto da Oria Settesoldi.