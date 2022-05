Nuovi incentivi per le auto, sconti fino a cinque mila euro

Il governo Draghi ha stanziato risorse per oltre 2 miliardi di euro da adesso fino al 2024. Al via da domani

TRIESTE. Da questo lunedì, comprare un’auto o una moto costerà di meno. Entrano in vigore gli attesi incentivi introdotti dal governo Draghi, che prevedono sconti fino a 5 mila euro per l’acquisto di un’auto elettrica, fino a 4 mila per una ibrida o per un mezzo a due ruote (sempre green), fino a 2 mila per una vettura “tradizionale”, diesel o benzina.