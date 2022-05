TRIESTE. Il Comitato No ovovia non intende retrocedere di un passo. Da un punto di vista tattico, la sua prossima mossa sarà indire entro fine mese una manifestazione di protesta, compresa in una più ampia strategia di logoramento.

È quanto emerso questo sabato mattina al Circolo della stampa, dove gli oppositori della cabinovia hanno convocato i giornalisti per spiegare il proprio punto della situazione, una volta perduta la pedina del referendum.