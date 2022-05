Guida dell’Espresso, ecco quali sono le migliori pizzerie in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE Una sola pizzeria in tutta la regione, a Udine, e sette pizzerie in Veneto tra le migliori d’Italia. A stilare la lista è l’ultima edizione della guida Espresso, che si concentra sì sui ristoranti ma che da anni, ormai, ha un focus specifico anche sulle pizzerie, e ci mancherebbe.



La classifica italiana

Due notizie fresche. La prima: il locale Peppe Pizzeria a Parigi, titolare Peppe Cutraro di Napoli, fa il bis e, per il secondo anno consecutivo, è la Migliore Pizzeria d'Europa, secondo la guida online della pizza, 50 Top Pizza, che ha presentato la classifica europea, da cui è esclusa l'Italia, inserita per diritto in quella mondiale, annunciata il prossimo settembre a Napoli.