Lo storico missionario si è spento a 82 anni. Era rientrato a Trieste nel 2019 dopo aver vissuto in Kenia per mezzo secolo

TRIESTE Si è spento venerdì a 82 anni don Piero Primieri, canonico onorario del Capitolo Cattedrale di San Giusto martire e per molti anni responsabile della missione diocesana in Kenia prima alla Parrocchia di Nguviu e poi a Iriamurai nella Diocesi di Embu. Don Piero per quasi mezzo secolo è stato uno dei missionari triestini di maggior spicco. Aveva trascorso in Africa ben 49 anni ed era rientrato a Trieste nel 2019.

