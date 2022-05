Tratto gratuito dell’A4: la sindaca di Monfalcone Cisint incalza la Regione

MONFALCOME Revocata la gara, un nuovo bando forse prima dell’estate e lavori che slittano sicuramente a quando lo sciame dei vacanzieri sarà ormai alle spalle, archiviato. È in questa fase di “sospensione” che Anna Cisint punta a inserirsi per strappare o l’arretramento della barriera del Lisert a San Pier, e in alternativa a Villesse (mission impossibile dopo l’intesa firmata a Roma dall’allora governatrice Debora Serracchiani che blindò un piano finanziario e dunque fece partire il progetto) o, strada meno ostica, una compensazione, in termini di sconto sul biglietto del casello, per i locali pendolari dell’A4.