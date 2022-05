Inaugurata “Olio Capitale” a Trieste: protagonista in Porto Vecchio fino a domenica

TRIESTE Monovarietale o blend, leggermente fruttato, medio o intenso, amaro, piccante, giallo oro o verde scuro, filtrato o non filtrato, bio. Le mille declinazioni dell’olio extravergine d’oliva si mettono in mostra a Olio Capitale, il salone dedicato al prodotto principe della cucina italiana che, dopo due anni di fermo causa pandemia, torna finalmente in presenza nella nuova collocazione offerta dal Trieste Convention Center di Porto Vecchio, riadattato per ospitare una fiera che contempla oltre 170 espositori provenienti da tutt’Italia, con una piccola rappresentanza di produttori greci.