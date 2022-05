Il filosofo Telmo Pievani sabato a Trieste: «La guerra non è nel dna e possiamo debellarla»

TRIESTE «La guerra non è nel nostro dna. Un tempo non esisteva: ce la siamo inventata. E, se volessimo, potremmo cancellarla dalla faccia della Terra, anche perché non possiamo più permettercela». Ne è convinto Telmo Pievani, filosofo, evoluzionista, saggista, professore di Filosofia delle Scienze biologiche all’Università di Padova.

Pievani sarà protagonista sabato, alle 21 al Teatro Miela, di un dibattito con il fisico e scrittore Paolo Giordano e con lo scrittore Jonathan Bazzi, nell’ambito del Festival Scienza e Virgola.