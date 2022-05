Rischio licenziamenti alla Flex di Trieste, lunedì manifestazione in piazza e incontro con il Prefetto. Fedriga: “Inaccettabili i 280 esuberi se legati alla delocalizzazione”

TRIESTE Una manifestazione lunedì dalle 10 in piazza Unità d’Italia in concomitanza con uno sciopero.

E’ la decisione presa oggi, venerdì 13 maggio, dall’assemblea dei lavoratori della Flex insieme ai rappresentanti sindacati di Fiom, Fim, Uilm e Usb.

L’”assemblea generale in sciopero” nello stabilimento di Strada al Monte d’oro era stata proclamata urgentemente ieri sera dalle segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm: "Secondo indiscrezioni trapelate da fonti governative – avevano annunciato – a seguito di un incontro al Mise tra la direzione di Flex, il Ministero e le istituzioni locali, la Flex avrebbe annunciato circa 200 esuberi diretti e 80 interinali”. Tradotto: 280 lavoratori a rischio licenziamento.

Leggi anche Crisi alla Flex di Trieste, l’allarme dei sindacati: «C’è il rischio di 280 licenziamenti»

Da qui l’assemblea odierna, nel corso della quale è stato anche annunciato che lunedì una delegazione dei manifestanti incontrerà il Prefetto Annunziato Vardè per chiedergli di farsi parte attiva, convocando un tavolo urgente con il Mise affinché vengano messe in atto tutte le iniziative necessarie a fronteggiare la situazione.

Nel frattempo, sempre oggi, sulla questione è intervenuto anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga:

"Stiamo seguendo direttamente la vertenza insieme al Mise – così il governatore Fvg – per andare ovviamente a confrontarci con la proprietà e a sottolineare che questa scelta è inaccettabile se è data da una delocalizzazione. Fortunatamente esiste già una norma nazionale che prevede una forte penalizzazione per chi delocalizza e quindi su questo mi auguro che la proprietà sia pronta a un confronto con le istituzioni perché situazioni come queste non sono accettabili".

Leggi anche Crisi alla Flex di Trieste, l’allarme dei sindacati: «C’è il rischio di 280 licenziamenti»

LEGGI ANCHE

Le difficoltà in cui versa lo stabilimento di Strada al Monte d’oro, dove si producono materiali elettronici (dal 2015 l’impresa fa capo alla multinazionale statunitense Flextronics), sono conosciute da tempo. Ma di tagli, certamente non in queste proporzioni, non si era mai parlato. Alla Flex lavorano 460 diretti e 85 interinali: una riduzione di 280 addetti è praticamente metà azienda. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.