TRIESTE Mettere a confronto le proposte di enti pubblici, imprese e istituzioni scientifiche per creare la Hydrogen Valley del Friuli Venezia Giulia. È con questa intenzione che la Regione ha avviato la consultazione pubblica per raccogliere le idee migliori nel campo della produzione di idrogeno e delle tecnologie collegate all’impiego del gas, che si sta sempre più affermando come protagonista della transizione energetica da compiere nel prossimo decennio.