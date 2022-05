Crisi alla Flex di Trieste, i sindacati: “A rischio licenziamento 280 lavoratori”

Annunciata per la giornata di domani, 13 maggio, un’assemblea generale in sciopero.

TRIESTE Circa 200 lavoratori della Flex e 80 interinali sarebbero a rischio licenziamento. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono le Segreterie Territoriali di Fim Fiom Uilm, che hanno anche annunciato per la giornata di domani, 13 maggio, un’assemblea generale in sciopero.

Ecco la nota: “Abbiamo appreso che oggi si è svolto al Mise un incontro tecnico tra la direzione di Flex, il Ministero e le istituzioni locali. Da indiscrezioni trapelate attraverso fonti governative, Flex avrebbe annunciato circa 200 esuberi diretti e 80 interinali”.

"Fim Fiom Uilm si oppongono in maniera risoluta contro qualsiasi ipotesi di esubero. Allo stesso tempo chiedono l’immediata convocazione del tavolo ministeriale e il supporto di tutte le istituzioni per scongiurare l’apertura di una tra le crisi più gravi del nostro territorio negli ultimi 20 anni. Per questo motivo domani (13 maggio 2022) è convocata alle 9 un’assemblea generale in sciopero”.