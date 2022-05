Agenti uccisi a Trieste, due anni e mezzo tra perizie e udienze fino all’assoluzione per vizio di mente

TRIESTE Un iter giudiziario durato due anni e mezzo, focalizzato in gran parte a capire se Augusto Meran era «capace di volere» quando aveva ucciso i due agenti. La Corte di Assise, con l’assoluzione delle scorsa settimana, ha concluso per il no: l’assassino «non è imputabile» perché aveva commesso il fatto in una condizione di malattia: un «vizio totale di mente».