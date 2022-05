Trieste, fiamme nell’area della Piattaforma logistica: intervengono i pompieri

TRIESTE Un incendio scoppiato intorno alle 15 di oggi, mercoledì 11 maggio, all'interno della Piattaforma Logistica in via degli Alti Forni ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Trieste.

Giunta sul posto, la squadra dei pompieri ha trovato un mini compattatore mobile in fiamme e, viste le complesse operazioni di spegnimento, ha dovuto richiedere in rinforzo dalla Centrale il furgone Polisoccorso attrezzato con liquido schiumogeno aggiuntivo, l'autobotte ed il funzionario di guardia.

Hanno così provveduto a spegnere il mezzo in fiamme. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone. Intervenuti sul posto anche personale dell’Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone e personale della società che gestisce la piattaforma logistica