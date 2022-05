Stop al referendum sulla cabinovia di Trieste, il sindaco Dipiazza: «Adesso voglio spiegare a tutti i cittadini la bontà dell’opera»

Il sindaco dopo la pronuncia: «Soddisfatto soprattutto per l’unanimità della decisione»

TRIESTE Il sindaco Roberto Dipiazza si frega le mani dopo la bocciatura del quesito referendario contro la cabinovia da parte della Commissione dei garanti. Il verdetto è scherzosamente definito dal primo cittadino come una vera e propria «vittoria», dovuta non solo alla sua proverbiale buona stella personale ma anche all’impegno di tutta l’amministrazione comunale: «Se le carte sono fatte bene non è che puoi andare contro».