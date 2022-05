Raccontare la scienza in soli 3 minuti: a Trieste torna la sfida di Famelab

TRIESTE Raccontare la scienza in 3 minuti: è la sfida di FameLab, il talent show della comunicazione scientifica, che per il decimo anno farà tappa anche a Trieste. Si svolgerà infatti stamattina, 11 maggio, alle 9 alla Sala Luttazzi del Magazzino 26, in presenza, la selezione locale della competizione internazionale che sfida studenti e ricercatori scientifici a raccontare in modo comprensibile e coinvolgente il proprio oggetto di studi o un argomento scientifico che li appassiona.

FameLab è stato ideato nel 2005 in Gran Bretagna. In Italia nel 2022 l’evento è organizzato da Psiquadro Perugia e Cheltenham Festival. La selezione locale a Trieste è organizzata da Immaginario scientifico, università di Trieste, università di Udine, Sissa, Istituto officina dei materiali Iom-Cnr e Comune di Trieste, nell’ambito del protocollo d’intesa Trieste Città della Conoscenza.

Nel corso della mattinata si susseguiranno sul palco giovani ricercatrici, ricercatori, studentesse e studenti, per raccontare un argomento scientifico in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile.

I temi delle loro presentazioni spazieranno dalla fisica nucleare all'immunologia, dai cambiamenti climatici alle neuroscienze, dal Data Science alle malattie infettive e tropicali, e altro ancora. Per raccontarli non potranno usare proiezioni, grafici o video: solo 3 minuti di tempo e il proprio talento comunicativo, per convincere il pubblico e la giuria.

La giuria sarà composta da Nicola Bressi, del Civico Museo di Storia Naturale, Marina Comelli dell'Università di Udine, Riccardo Cucini, del CNR-IOM, e Francesca Tosoni, dell'Università di Trieste.

Anche il pubblico potrà votare il proprio concorrente preferito.

La gara sarà presentata da Donato Ramani, dell'Unità di Comunicazione della Sissa, e sarà intervallata da un'intervista a Domenica Bueti, professoressa associata di Neuroscienze Cognitive alla Sissa, che racconterà al pubblico come funziona la percezione del tempo: un elemento decisivo per FameLab, dove il fatto di concentrare una presentazione in soli 3 minuti rappresenta la sfida principale.

I primi due classificati riceveranno un premio in denaro, accederanno a una Masterclass in comunicazione scientifica, che si svolgerà a Perugia in giugno, e alla Finale Nazionale in programma a fine settembre in occasione della Notte Europea dei Ricercatori.

Il vincitore di FameLab Italia 2022 avrà accesso alla finalissima FameLab International, in programma in autunno, dove affronterà gli altri concorrenti provenienti da oltre 25 paesi nel mondo.