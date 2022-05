Monfalcone, dragaggi in zona non bonificata: assolto il comandante della gru

Antonio Boscolo stava operando sul motopontone Argentino I in una zona non bonificata da ordigni. Per il giudice monocratico il fatto non sussiste

MONFALCONE Era l’estate 2018 quando i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Udine assieme alla Capitaneria di Monfalcone, erano intervenuti nel bacino portuale cittadino, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Gorizia.

Tre motopontoni, impegnati per lo più in operazioni di dragaggio dei fondali, erano stati posti sotto sequestro, quattro le denunce ipotizzando che il prelievo dei fanghi, per circa 110 mila metri cubi, non era stato autorizzato, come prescritto dalla normativa.