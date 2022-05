L’aula di Gradisca ancora divisa: niente via ai martiri delle foibe

GRADISCA Naufraga in Consiglio comunale a Gradisca il tentativo di approvazione di un documento unitario per l’intitolazione di uno spazio dedicato alla memoria di tutte le vittime delle foibe. Fra polemiche e reciproche attribuzioni di responsabilità, l’aula non è riuscita a mettere una toppa al caso Cossetto.

Come si ricorderà, nella precedente seduta consiliare il gruppo di opposizione della Lega aveva proposto di intitolare un luogo pubblico alla giovane istriana vittima di stupri e violenze e poi infoibata dai partigiani jugoslavi.