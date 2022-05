Incarichi nei ruoli di vertice della sanità del Friuli Venezia Giulia: in 4 anni 17 nomine per sette caselle

TRIESTE È cominciata con Francesco Zavattaro che doveva riformare il 112 e ha lasciato quasi subito l’Azienda di coordinamento per tornare in Abruzzo. Sta finendo con Giuseppe Tonutti che cambia incarico (per la terza volta in quattro anni) e va a Pordenone, nello scambio che assegna l’Arcs a Joseph Polimeni. Nel mezzo, un elenco di trasferimenti e cambi di ruolo repentini che, con l’eccezione dell’Asugi, ha riguardato in quattro anni le direzioni di tutte le strutture del Sistema sanitario regionale, che hanno visto 17 nomine per 7 caselle.