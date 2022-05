Il comitato dopo la bocciatura del referendum contro la cabinovia di Trieste: «Ci riuniamo per valutare il da farsi. E sabato a Barcola concerto No ovovia»

TRIESTE L’architetto William Starc, coordinatore del Comitato No ovovia, promette battaglia. Esprime preoccupazione per la bocciatura del quesito, considerata come un allarmante precedente, e annuncia un concerto per sabato sera.

Architetto, e adesso?

Avevamo messo in conto che il verdetto poteva essere sì oppure no. Il nostro approccio è laico. Questa sera (ieri per chi legge) il Comitato No ovovia si riunisce per riprendere la discussione, già aperta in passato, sulla strategia da adottare in caso di esito negativo.