GRADOCercasi “sacristi”. Con questo termine si identifica la persona che provvede all’apertura delle Chiese e alla preparazione dei suppellettili per la liturgia, coadiuvando il celebrante per le varie necessità.

Lo spiega anche l’arciprete monsignor Paolo Nutarelli nel foglietto settimanale Insieme spiegando qual è la situazione. Lo fa per invitare qualsiasi persona abbia voglia di dare una mano, ovvero per cercare ulteriori collaboratori, fissando per tutti un incontro giovedì sera .