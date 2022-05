Bonus 200 euro, incentivi auto, aiuti per asili nido e famiglie: a chi spettano e come funzionano

Non solo gli incentivi previsti nel nuovo decreto “Aiuti”: ecco tutti i bonus per i cittadini, da quello per mobili ed elettrodomestici a quelli per bici e automobili

TRIESTE Rinnovo del taglio delle bollette e bonus sociale che diventa retroattivo perché eventuali pagamenti di somme eccedenti sarà automaticamente compensato in bolletta una volta presentata l'Isee. Aiuti per gli affitti e anche per i trasporti pubblici.



Sono alcune delle misure contenute nel testo del decreto aiuti di circa 50 articoli approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. Per le imprese arriva, tra l'altro, il sostegno alla liquidità, finanziamenti agevolati per le aziende in difficoltà a seguito della crisi in Ucraina.