Grado mantiene 34 bandiere blu, Lignano la segue, ma a quota 33

Solo Moneglia in Liguria è allo stesso livello: premiati i servizi e la balneabilità. Il presidente Git, Marin: «Una riconferma che rimaniamo leader in Italia»

GRADOCon 34 assegnazioni (33 consecutive) Grado continua a mantenere il record italiano di Bandiere Blu ricevute. E Lignano è sempre a ruota con un solo vessillo in meno. Grado è, dunque, a quota 34 e sempre assieme alla ligure Moneglia. Un record invidiabile sotto tutti i punti di vista poiché non solo conferma negli anni le qualità dei servizi e della balneabilità delle acque oltre che delle attrezzature ma che, anzi, ne incrementa ogni anno di più sviluppando in particolar modo il settore ambientale e la promozione verso i ragazzi e i giovani.

La nuova assegnazione avvenuta ufficialmente ieri mattina Roma da parte del presidente nazionale della Fee (Foundation for Environmental Education), Claudio Mazza, è ovviamente la prima che vede coinvolta la nuova amministrazione comunale. Per Grado ieri in videoconferenza hanno partecipato alla cerimonia gli assessori al turismo Roberto Borsatti e all’ambiente Sara Monferà.

«Era un obiettivo da raggiungere – afferma l’assessore Monferà – e l’abbiamo raggiunto con la collaborazione di tutta la cittadinanza. Ora dobbiamo non solo mantenere ma migliorare coinvolgendo maggiormente le scuole e i giovani».

Una riconferma per Grado e Lignano, che sono le capitali del Turismo del Friuli Venezia Giulia che hanno nuovamente ricevuto la Bandiera Blu che, specialmente gli stranieri, viene tenuta in alta considerazione dai turisti. Turisti che sanno che uno dei requisiti principali ai fini dell’assegnazione è quello della perfetta balneabilità.

La Bandiera Blu rappresenta così anche il simbolo della purezza delle acque che viene sancita dalle analisi effettuate spesso e in più punti dai tecnici delle Arpa e quindi inseriti nei dati nazionali del Ministero. In ogni caso quando si fa riferimento a Grado c’è da specificare che l’assegnazione riguarda ovviamente l’intera isola ma si riferisce alle tre spiagge maggiori dell’isola ovvero quella principale gestita dalla Git, quella della Costa Azzurra e quella di Pineta.

«Una riconferma di essere leader in Italia – dice il neo presidente della Git, Roberto Marin – che significa che sono stati rispettati tutti i parametri che è necessario mantenere e migliorare per il futuro». Complessivamente in Italia quest’anno potranno far sventolare la Bandiera Blu 210 località. Tra i nuovi ingressi Pietrasanta in Toscana e Riccione in Emilia Romagna. Tra i non confermati ci sono anche Comuni di spicco come Ventotene (Lazio) e le Isole Tremiti (Puglia).

«La nuova sfida – ha detto il presidente della Fee, Claudio Mazza – sarà sulla formazione, sostenendo i comuni a formare le competenze necessarie che, attraverso un approccio interdisciplinare, garantiscano una visione sistemica in grado di contribuire alla gestione sostenibile del territorio». Il ministro del turismo Massimo Garavaglia ha sottolineato invece che «l’investimento sulla qualità dei comuni rivieraschi e approdi turistici sarà una chiave fondamentale per la ripartenza del settore e quindi per il rilancio del sistema Italia».